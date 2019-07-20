المدينة المنورة 17 ذو القعدة 1440هـ الموافق 20 يوليو2019م واسنظمت رئاسة المسجد النبوي ممثلة في إدارة الأمن الفكري بوحدة الوسطية والاعتدال بالإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية ضمن برنامج تحقيق الوسطية والاعتدال من خلال مناسك الحج الذي دشنه معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، محاضرة بعنوان " مظاهر الوسطية والاعتدال في الحج " ألقاها الاستاذ بجامعة طيبة والمدرس بالمسجد النبوي الدكتور مسعود بن بشير المحمدي .وأوضح مدير وحدة الوسطية والاعتدال سعيد بن ظافر الأحمري أن هذه المحاضرات أولى برامج (تحقيق الوسطية والاعتدال من خلال مناسك الحج) حيث تحدث المحاضر عن مظاهر الوسطية والاعتدال في الحج وأن من يسر الله على هذه الأمة أن فرض الحج في العمر مرة واحدة وكذلك لمن أستطاع إليه سبيلاً وكذلك من مظاهر الوسطية في الحج أن المدة القصيرة في أداء مناسك الحج وأن المدة الطويلة تكون قبل الحج من باب التيسير، وأن الله وسع على هذه الأمة في المواقيت المكانية وهذا من باب التيسير وكذلك من مظاهر الوسطية في الحج الوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفه وبمنى كلها يسر وسهولة وكذلك من مظاهر الوسطية في الحج قصر الصلاة للحاج والتيسير في الطواف بأن جعل طواف القدوم مع الوداع كلها تودى مع طواف الإفاضة كان ذلك صحيح ومن التيسير أيضا في الحج الرمي في سعة الوقت والتوكيل للمريض .// انتهى //15:12ت م0069