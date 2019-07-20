الدمام 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليه 2019 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية حاليا أعمال صيانة وتأهيل طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، حيث تمكنت حتى الآن من إزالة 38250 مترمكعب من طبقات الطريق طبقاً للتصميم المعتمد، وقد تم توريد وفرد ودك 7395 مترمكعب طبقة أساس حجري بسماكة 30 سم، وتوريد وفرد 1402 مترمكعب طبقة رمل بسماكة 10 سم، وتوريد وفرد 13612 مترمربع طبقة جيوتكستيل، توريد وفرد ودك 2524 مترمكعب طبقة أساس ترابية متدرجة.وأشار وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن هذا المشروع الذي تشرف عليه وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة بلغ إجمالي طول المرحلة الأولى فيه 3000 متر طولي بعمق 90 سم (1350 متر طولي من تقاطع الملك عبدالعزيز إلى تقاطع الملك سعود 1650 متر طولي من تقاطع الملك سعود إلى تقاطع الملك خالد)، لافتا الى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق مع الجهات الخدمية لتمديد مواسير احتياطية في عدة مواقع على كامل القطاع لاستخدامها مستقبلاً في تمديد الخدمات.وأضاف أن المشروع اعترضته بعض العقبات الخارجة عن إرادة المقاول المنفذ للمشروع أثناء التنفيذ مثل ظهور العديد من الخدمات على أعماق قليلة أسفل سطح الطريق منها اكتشاف تمديد لشبكات بعض الشركات الخدمية على عمق 40 سم وعمق 60 سم، مؤكدا أنه تم التنسيق مع تلك الجهات مسبقاً، لتلافي أي معوقات قد تؤدي الى التأخير بالمشروع إلى جانب أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع الإدارة العامة للمرور في العديد من المواضيع ذات الصلة بالمشروع.وأكد الصفيان اهتمام الأمانة بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بتطبيق معايير الجودة على المواد المستخدمة في تطوير وتأهيل الطريق من خلال الإجراءات التي تتبعها الأمانة للإشراف على التنفيذ وتتم أعمال التطوير الجارية للطريق طبقاً للمدة المحددة لإنهاء الأعمال، وحرصها على إنهاء صيانة الطريق وتأهيله في الوقت المحدد له مع الحفاظ على الجودة في العمل والسرعة في الإنجاز، مشيرا في الوقت نفسه إلى سير العمل منذ انطلاقه في المرحلة الأولى حتى الآن وفق ما هو مخطط له.// انتهى//.15:12ت م0070