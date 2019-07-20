نجران 20 ذو القعدة 1440هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واسوفر مهرجان "صيف نجران 40"، أكثر من ١١٠ فرص عمل موسمية للشباب، داخل أروقته وفعالياته المتعددة، المقامة بمنتزه أبا الرشاش بمدينة نجران، والمستمرة لأكثر من شهرين.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان، أن المهرجان وفر فرص العمل للشباب لكي يستفيدوا من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.من جانبه أبان رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، علي بن حسن آل سالم، أن اللجنة المنظمة للمهرجان حرصت على إيجاد فرص عمل موسمية من خلال برامج ومناشط المهرجان المتعددة، مشيراً إلى أن هذه الفرص تشمل العمل بمهرجان الصيف بفعالياته المتعددة والحراسات الأمنية والتنظيمية داخل المهرجان، وفي المطاعم والبوفيهات، وألعاب الأطفال الهوائية والكهربائية والمائية.//انتهى//15:16ت م0071