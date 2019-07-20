الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسأثنى سفير جمهورية ليبيا لدى الأرجنتين بشير العكاري على الجهود والبرامج التي يقدمها مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس لخدمة الجالية المسلمة ونشر ثقافة التسامح والمحبة وقيم وتعاليم الإسلام الخالدة القائمة على الوسطية والاعتدال لزائري المركز والمستفيدين من خدماته بأمريكا اللاتينية .جاء ذلك في تصريح له عقب زيارته للمركز يوم أمس، للمشاركة في الحفل الختامي للدوري الرياضي الذي أقامته مدرسة الملك فهد الثقافية، حيث استقبله مدير المركز الشيخ على بن عوضه الشمراني وعدد من مسئولي المركز والكادر التعليمي فيه.ونوّه " العكاري " بالجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تكثيف البرامج الثقافية والاجتماعية التي تلامس حاجة مسلمي أمريكا اللاتينية ويستفيد منها مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أنها جهود تذكر فتشكر وتأتي إنطلاقاً من ريادة المملكة وجهود قيادتها في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم .وفي ختام الزيارة شارك السفير الليبي في مراسم تكريم الفائزين بالدوري الرياضي الذي يأتي ضمن المناشط الاجتماعية للمركز ، ويحظى بمشاركة من مختلف أطياف الشعب الأرجنتيني .15:17ت م0072