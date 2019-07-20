المدينة المنورة 17 ذو القعدة 1440هـ الموافق 20 يوليو2019م واسأقامت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة أمس محاضرة تثقيفية في الإسعافات الأولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة ضمن فعاليات برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية بحضور رئيس المؤسسة حاتم بالي ورئيس مكتب حجاج مصر حبيب يوسف صبغة الله وأعضاء المؤسسة وأكثر من 50 موظف وذلك بمقر مكتب حجاج مصر بالمدينة المنورة .وأوضح مدير إدارة التدريب بجمعية الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة مساعد بن حامد الحجيلي أن المحاضرة أقيمت بهدف نشر الوعي الإسعافي لكافة شرائح المجتمع من موظفين وغير موظفين خاصة في ذروة موسم الحج لوجود قطاعات حكومية وأهلية معنية بخدمة الحجاج ومنها المؤسسة الأهلية للأدلاء وهي تتعامل مع أكثر من مليون ونصف المليون حاج ولديها أكثر من ثلاثة آلاف موظف ويواجهون بعض الحالات الإسعافية التي تستدعي التدخل السريع من أي موظف وفي أي مكان ومن هذا المنطلق كان هناك تنسيق مسبق مع مكتب حجاج مصر التابع للأدلاء بإقامة محاضرة في الإسعافات الأولية للعاملين في مكتب حجاج مصر ولكافة العاملين بدون تحديد عدد معين .وأفاد أن المحاضرة التثقيفية التدريبية اشتملت على العديد من المحاور التدريبية المتخصصة حول عدة موضوعات عن كيفية التعامل مع الإصابات والإنعاش القلبي الرئوي والحالات القلبية الطارئة فيما تناولت المحاضرة مهارات التعامل مع حالات النزيف والكسور إلى جانب مفهوم التطوع وأثره في المجتمع ، مشيدا بالتفاعل الكبير من الحضور الذي بلغ أكثر من 50 موظف من موظفي الأدلاء ورؤساء بعثات الحج.// انتهى //15:28ت م0074