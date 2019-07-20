الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بفرعها بمنطقة جازان اليوم السبت السابع عشر من شهر ذي القعدة 1440هـ , ثلاثة عشر محاضرة علمية للتحذير من "خطورة الأنتماء إلى تنظيم جماعة التبليغ " , بــ 13 مسجداً بمدينة جازان , بمشاركة نخبة من طلبة العلم ودعاة الوزارة .وتأتي هذه المحاضرات ضمن برامج ومناشط الوزارة في ترسيخ الأمن الفكري والتحذير من الجماعات المتطرفة , إنطلاقاً من الرسالة الإرشادية التي تقدمها نحو المجتمع .ودعا فرع الوزارة عبر منصاته المختلفة الجميع للإستفادة من هذه المحاضرات , مبيناً أن الدعوة عامة للرجال والنساء بجميع المساجد والجوامع الموضحة بالبرشور الخاص بالإعلان لهذه المحاضرات .يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية ومنذ تولي معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أطلقت برامج دعوية خاصة لفضح التنظيمات الإرهابية وإيضاح منهاجها ومخططاتها الإجرامية لتسييس الدين والتغرير بفئة الشباب , ولاقت هذه البرامج صدى إعلامياً في مختلف وسائل الإعلام المحلية .// انتهى //15:38ت م0078