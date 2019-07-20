الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واستنطلق غداً في العاصمة الأردنية عمان منافسات البطولة الآسيوية الثالثة للناشئين والعاشرة للشباب .وكان الأخضر السعودي قد خضع لمعسكر تدريبي في العاصمة عمان قبل إنطلاق منافسات البطولة بعشرة أيام تحت اشراف الطاقم التدريبي الوطني محمد القحطاني وفهد الدويسان وخالد الدهيمي والإداريان ناصر القحطاني و خالد الأسمري . وسيمثل المنتخب السعوديعلى صعيد الناشئين ( ريان الحارثي ، يزن بسيسي، كاظم الظافري، لؤي غانم، اصيل عسيري، محمد مداوي، محمد الغنامعمر الزير)، في فئة الشباب (صالح المطيري، رياض الظافري، صادق العبادي، رداد الشريف، ريان الطائفي، سامي خيبري، محمد السويق، علي المبروك)وقال رئيس البعثة نائب رئيس الاتحاد السعودي للعبة ابو بكر كردي: " البطولة قوية وتضم أسماء لها تاريخها باللعبة "، مؤكداً جاهزيتهم لتحقيق الميداليات وتسجيل الحضور القوي في البطولة، معبراً عّن ثقته بالعطاء الذي سيقدمه لاعبي الأخضر عطفاً على جاهزيتهم الفنية والبدنية.//انتهى //15:41ت م0079