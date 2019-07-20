الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسدشن المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالاله الشعيل اليوم دورة المدربين والمدربات (level1) بمدينة الرياض ، بمشاركة (30) مدرب ومدربة ،بإشراف المحاضر والمدرب الدولي ديفيد انطوني والمدربة سيرسه منصور.وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المدربين والاحصاء فتحي القصاب أن هذه الدورة للمدربين والمدربات مخصصة في المستوى الأول Level1 ، وتأتي ضمن سلسلة من الدورات نفذها الاتحاد السعودي لكرة السلة بإشراف الاتحاد الدولي لإنشاء قاعدة جيدة للمدربين والمدربات وإعدادهم بشكل جيد يتناسب مع أهمية المرحلة القادمة في تطوير الكوادر الفنية حتى يكون رافداً مهماً للأندية والمنتخبات الوطنية ، مثمنا دعم رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد واعضاء مجلس الإدارة للمدربين الوطنيين.// انتهى //15:41ت م0081