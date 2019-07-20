القطيف 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليه 2019 م واسينظم المركز الأسري بجمعية البر الخيرية بسنابس بمحافظة القطيف، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع البيت السعيد بمدينة بصفوى، بعد غد، دورة تثقيفية للمقبلين على الزواج بعنوان "كيف تحقق زواجاً سعيداً"، يقدمها رئيس مركز البيت السعيد بصفوى الشيخ صالح آل إبراهيم، والأخصائي النفسي ناصر الراشد.وتتناول محاور الدورة التي تستمر يومين، موضوعات الخطوة الأولى لزواج سعيد، ويوم من الزواج المثالي، وكيف يستمر الحب، وصمامات الأمان الأنفعالي، والحب نمط حياة، وعادات الأزواج السعداء، وكيف تفهم الجنس الآخر، والرجل والمرأة كيف يتواصلان، واحتياجات الرجل واحتياجات المرأة، ولماذا يعد الجنس مهماً للأزواج، والعلاقة الحميمة، وتصرفات رجالية نسائية مدمرة .ودعت الجمعية الراغبين في الاستفادة من الدورة من الجنسين الالتحاق بها عبر التسجيل فيها من خلال الموقع الالكتروني للجمعية.//انتهى//.15:42ت م0082