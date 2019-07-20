عام / رئيس الوزراء الباكستاني يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة
السبت 1440/11/17 هـ الموافق 2019/07/20 م واس
إسلام آباد 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس
توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
وأوضحت مصادر حكومية باكستانية أن الزيارة تُعد الزيارة الأولى لعمران خان إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة الوزراء، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .
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