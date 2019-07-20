إسلام آباد 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واستوجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .وأوضحت مصادر حكومية باكستانية أن الزيارة تُعد الزيارة الأولى لعمران خان إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة الوزراء، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .// انتهى //15:55ت م0083