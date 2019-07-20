الجزائر 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسأوقف الجيش الجزائري 30 مهربًا، في عمليات متفرقة بمدينتي برج باجي مختار وجانت جنوب الجزائر .وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أنه تم مصادرة من المهربين أربع مركبات رباعية الدفع ودراجتين ناريتين و 53 مولد كهربائي و 45 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن .وأشار البيان من جهة أخرى إلى أن عناصر من الجيش بمدينتي الاغواط وتلمسان أوقفت 22 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات .// انتهى //16:11ت م0085