السيح 17 ذو القعدة 1440هـ الموافق 20 يوليو 2019م واسيقيم مركز الدعوة والإرشاد بالخرج غداً، أربع محاضرات توجيهية في عدد من الجوامع والمساجد بمدينة السيح، حيث يلقي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهويسين محاضرتين بعنوان : " الأمن الفكري " ، الأولى تقام بعد صلاة المغرب في جامع القرطبي بحي المنتزه ، والثانية بعد صلاة العشاء في جامع الحسن البصري بحي النهضة.من جانبه يلقي الشيخ أحمد بن ماجد الحربي محاضرتين بعنوان : "التحذير من الجامعات الضالة جماعة الأخوان والتبليغ أنموذجاً" ، الأولى بعد صلاة المغرب في جامع الشعيبي بحي السليمانية ، والثانية بعد صلاة العشاء في جامع السعودية الشمالي بحي المنتزه .وتأتي المحاضرات ضمن البرنامج التوعوي الذي ينظمه المركز تحت عنوان " الأمن الفكري والتحذير من الجماعات الضالة " وتقام فعالياته خلال إجازة الصيف في عدد من الجوامع والمساجد بمدينة السيح.// انتهى //16:16ت م0087