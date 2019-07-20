بيروت 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واساختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت، الأسبوعيه على ارتفاع بنسبة 0.65 %، لتغلق عند مستوى 846.90 نقطة .وارتفع متوسط حجم تداول الأسهم المدرجة من 48،168 سهمًا إلى 50،119 سهمًا هذا الأسبوع، مع ارتفاع متوسط قيمة الأسهم المتداولة من 241،080 دولارًا الأسبوع الماضي إلى 352،738 دولارًا هذا الأسبوع .وارتفعت القيمة السوقية من 8.20 مليار دولار إلى 8.25 مليار دولار في الأسبوع الماضي .// انتهى //16:18ت م0088