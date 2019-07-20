الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واستأهل لاعبو المنتخب السعودي للكاراتيه عبدالله الحربي وعبدالعزيز الحكمي وطارق حامدي إلى نهائيات منافسات القتال الفردي على التوالي في الأوزان " تحت 55 كجم وتحت 75 كجم وفوق 84 كجم " في بداية مشوار المنتخب السعودي في البطولة الآسيوية السادسة عشرة للكبار التي انطلقت أمس الجمعة في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبه يمثلون 33 دولة آسيوية.وجاء تأهل اللاعبين بعد تجاوزهم جميع الأدوار والوصول إلى النهائيات حيث تمكن اللاعب عبدالله الحربي من الفوز على لاعب اوزباكستان في دور 16 بنتيجة 6 مقابل 3 والفوز بفارق نقطة على لاعب منتخب الصين في دور الثمانية والفوز على لاعب منتخب قيرغستان بنتيجة 3 مقابل 1 في دور الأربعة .وتأهل اللاعب عبدالعزيز الحكمي إلى نهائي منافسات القتال تحت وزن 75 كجم بعد فوزه على لاعب منتخب تايلند بنتيجة 2 مقابل 1 في دور 16 وفوزه على لاعب منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3 مقابل 1 في دور الثمانية وفوزه على لاعب منتخب الكويت بنتيجة 9 مقابل 5 في نصف النهائي،فيما تأهل اللاعب طارق حامدي إلى نهائي منافسات القتال فوق وزن 84 كجم بعد فوزه على لاعب منتخب إندونيسيا بنتيجة 8 مقابل 3 في دور 16 وفوزه على لاعب منتخب قيرغستان بنتيجة 6 مقابل 3 في دور الثمانية وفوزه على بطل العالم لاعب منتخب ايران بالترجيح بعد تعادلهما بنقطة في دور الأربعة.// انتهى //16:31ت م0089