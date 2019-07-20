القطيف 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليه 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف، غدا، محاضرة بعنوان "منهج المسلم في التعامل مع الأحزاب والجماعات"، يلقيها إمام وخطيب جامع الحمادي بالدمام الشيخ محمد بن سليمان المهوس، وذلك بجامع الفاروق بعنك.وتتناول المحاضرة تعريفاً بالجماعات والأحزاب وخطرها على تفرقة الأمة، ومنهج المسلم في التعامل معها، إضافة إلى الوقاية من الجماعات والأحزاب.وتأتي هذه المحاضرة ضمن المحاضرات والدروس الدينية والتوعوية والعلمية التي ينظمها المكتب في نشاطه الصيفي الحالي.// انتهى//.16:31ت م0091