المدينة المنورة 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلاً بإدارة التوعية العلمية والفكرية بمنطقة المدينة المنورة أمس محاضرة علمية للدكتور صالح بن سعد السحيمي، وذلك مسجد قباء، بعنوان " منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم" ضمن البرامج العلمية والفكرية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع.وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة متصلة من المحاضرات والندوات والملتقيات الدعوية ضمن برنامج " لحمة وطن " للأمن الفكري الذي تواصل الوزارة تنفيذه في نسخته الثانية بمختلف مناطق المملكة ويستهدف جميع شرائح المجتمع بالنصح والإرشاد فيما يرسخ الأمن الفكري ويسهم في التحذير من الجماعات المتطرفة .17:19ت م0093