اجتماعي / جمعية رؤوم تنفذ مبادرة صيانة أجهزة الكمبيوتر مجاناً لمستفيديها
السبت 1440/11/17 هـ الموافق 2019/07/20 م واس
رفحاء 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس
تنفذ جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مبادرة صيانة أجهزة الكمبيوتر للمستفيدين من خدماتها ، وذلك لأهمية جهاز الكمبيوتر في إنجاز جميع التعاملات الالكترونية ، ويمكن للأسر المستفيدة التواصل مع الجمعية وطلب الخدمة .
وأضحت الجمعية أن الخدمة يتوفر فيها إصلاح جميع المشاكل البرمجية و فورمات الكمبيوتر و حفظ جميع الملفات قبل الفورمات و تنزيل التعريفات الهامة و تنزيل التطبيقات البرمجية و فتح الكمبيوترات المقفلة برقم سري و إصلاح مشاكل إختفاء الملفات من الفلاشات وإستعادتها.
و تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخدمات التي تقدمها الجمعية للأيتام و أسرهم بالمحافظة .
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17:23ت م
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