رفحاء 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واستنفذ جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مبادرة صيانة أجهزة الكمبيوتر للمستفيدين من خدماتها ، وذلك لأهمية جهاز الكمبيوتر في إنجاز جميع التعاملات الالكترونية ، ويمكن للأسر المستفيدة التواصل مع الجمعية وطلب الخدمة .وأضحت الجمعية أن الخدمة يتوفر فيها إصلاح جميع المشاكل البرمجية و فورمات الكمبيوتر و حفظ جميع الملفات قبل الفورمات و تنزيل التعريفات الهامة و تنزيل التطبيقات البرمجية و فتح الكمبيوترات المقفلة برقم سري و إصلاح مشاكل إختفاء الملفات من الفلاشات وإستعادتها.و تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخدمات التي تقدمها الجمعية للأيتام و أسرهم بالمحافظة .// انتهى //17:23ت م0095