الدمام 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليه 2019 م واسيواصل برنامج الاثراء الصيفي الذي تنظمه ادارة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع والمقام حاليا بمدارس نور الإسلام بالدمام انشطته وتجاربه العلمية من خلال طرح العديد من النظريات والتطبيقات والتجارب العملية التي نجح من خلالها الطلاب في الوصول إلى عدد من الحقائق العلمية.وتابع الرئيس التنفيذي للبرنامج ابراهيم بن محمد الشمراني فعاليات وأنشطة الوحدات للتأكد من التحقيق الكامل لأهداف البرنامج المخطط لها من أجل بناء جيل مبدع قادر على التميز وخدمة الوطن في تحقيق رؤية 2030 ، ويهدف الى تنمية مهارات وقدرات الطلاب بطريقة عملية وتطبيقية في عدد من المسارات.ففي مسار كن عالما في الفيزياء والهندسة نفذ الطلاب تصميم وبناء الجسور والكباري المعلقة التي تفتح وتغلق لمرور السفن، وتصميم جسور أخرى لعبور السيارات، وذلك من خلال التدريب على مهنة المهندس المدني، وأبدع طلاب وحدة الروبوت في تصميم وبناء روبوت السومو والروبوت الرافعة والناقلة وتعرف الطلاب من خلال الأنشطة والتدريبات والمباريات التجريبية على مواصفات حلبة السومو وقواعد وقوانين مسابقة السومو والتعرف أيضا على تقنية الرافعات والناقلات المستخدمة في المصانع الكبرى.وقام طلاب وحدة الاختراعات بتصميم وتطوير سيارة هوائية معلقة علي طريقة سكامبر، وتصميم مستوي مائل لتوضيح كيف تسهل الأعمال، ومارس الطلاب العديد من التدريبات العملية لحل المشكلات المعقدة.أما طلاب وحدة مهندس المستقبل نفذوا العديد من التجارب العملية والحسابات لتصميم وتنفيذ مخطط هندسي لكهرباء مجمع سكني، والتعرف على مفهوم دوائر التوالي والتوازي والفرق بينهما، والتعرف على علم الإلكترونيات وتركيب وتشغيل جهاز الراديو ومعرفة كيفية إرسال واستقبال الموجات، ومارس طلاب وحدة الفيزياء الحديثة العديد من التطبيقات العملية لدراسة حركة المصعد الكهربائي ودراسة الوزن الظاهري للأجسام في المصعد واستكشاف المستوى المائل، وقام طلاب مسار الخوارزمي الصغير بتطبيقات عملية لاكتشاف الأعداد الأولية وتحديد وكتابة الأعداد الأولية وتمييزها عن باقي الأعداد.وأجرى طلاب مسار طبيب المستقبل أبحاثا علمية عن الجهاز العصبي وأجزاء العين وفق ممارسة البحث والاستكشاف عن طريق الشبكة العنكبوتية ومطابقة المعلومات التي حصلوا عليها بالتجارب، وإجراء تجارب لرد الفعل المنعكس والجهاز الدهليزي وتحديد المكان باستخدام حاسة السمع وتطبيقات عملية على أنشطة المسار واستكمال العمل على نموزج الدماغ المصنوع من الصلصال.وأبدع طلاب وحدة علم الحياه في التطبيقات العملية من خلال تشريح الزهرة ونمذجتها وفحص مكونات وتراكيب وأعضاء جسم الإنسان ومعرفة أهميتها، واستنتاج أهمية النباتات الزهرية في السلسلة الغذائية، فيما قام طلاب وحدة الكيمياء في المجتمع بتجارب وتطبيقات عملية لتصنيف مواد من المنزل إلي أحماض وقواعد باستخدام ورق تباع الشمس وقياس الرقم الهيدروجيني PH وأهميه ذلك في الحياه.// انتهى//.17:23ت م0096