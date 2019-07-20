عام / البعثة الأممية في ليبيا تحذّر من التصعيد العسكري بطرابلس
السبت 1440/11/17 هـ الموافق 2019/07/20 م واس
طرابلس 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس
دعت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، كل الأطراف إلى احترام بنود القانون الدولي الانساني الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية وتذكرهم بالعواقب المترتبة على مخالفة أحكامه .
وقالت البعثة : إنها تعمل ما بوسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين من أي استهداف والاهتمام بمن أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم .
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17:39ت م
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