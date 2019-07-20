طرابلس 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسدعت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، كل الأطراف إلى احترام بنود القانون الدولي الانساني الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية وتذكرهم بالعواقب المترتبة على مخالفة أحكامه .وقالت البعثة : إنها تعمل ما بوسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين من أي استهداف والاهتمام بمن أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم .// انتهى //17:39ت م0097