طرابلس 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسالتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم, في تونس القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جاشوا هاريس.وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها, أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية في ليبيا، واتفق الطرفان على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية وأهمية العودة إلى المسار السياسي في أسرع وقت ممكن.// انتهى //18:31ت م0101