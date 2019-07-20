بروكسل 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسأكد الاتحاد الأوروبي اليوم, أن الاستيلاء على سفينتين من قبل السلطات الإيرانية في مضيق هرمز يشكل مصدر قلق عميق .وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل : إنه وفي وضع متوتر بالفعل، يجلب هذا التطور مخاطر التصعيد الإضافي ويقوض العمل المستمر لإيجاد طريقة لحل التوترات الحالية، مطالبة في الوقت نفسه الإفراج الفوري عن السفينة المتبقية وطاقمها، وتدعو إلى ضبط النفس لتجنب المزيد من التوترات.وأضاف البيان : إنه يجب احترام حرية الملاحة البحرية في جميع الأوقات .// انتهى //18:40ت م0102