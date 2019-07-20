عمان 17 ذو القعدة 1440هـ 20 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة،الذي يزور عمان حاليًا .واتفق الوزيران خلال ترأسهما أعمال ألاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي بين البلدين، على اعداد خريطة طريق مفصلة لترجمة مخرجات القمة لمزيداً من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية ، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية والدولية ذات الاهتمام المشترك .كما وقع الجانبان خلال اللقاء على مذكرتي تفاهم للتشاور السياسي، والتعاون الدبلوماسي، وكذلك اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين البلدين .// انتهى //18:45ت م0103