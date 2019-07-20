سياسي / وزير الخارجية الأردني يلتقي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي
السبت 1440/11/17 هـ الموافق 2019/07/20 م واس
عمان 17 ذو القعدة 1440هـ 20 يوليو 2019 م واس
التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة،الذي يزور عمان حاليًا .
واتفق الوزيران خلال ترأسهما أعمال ألاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي بين البلدين، على اعداد خريطة طريق مفصلة لترجمة مخرجات القمة لمزيداً من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية ، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
كما وقع الجانبان خلال اللقاء على مذكرتي تفاهم للتشاور السياسي، والتعاون الدبلوماسي، وكذلك اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين البلدين .
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18:45ت م
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