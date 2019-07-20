رفحاء 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الحدود الشمالية يوم الثلاثاء القادم دورة تدريبية بعنوان " التقديم والإلقاء " للمدرب عبدالله عايش العنزي ، وذلك بمقر جمعية روضة الهباس الخيرية بمركز روضة الهباس .وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة "صيفنا مهارات" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، التي تهدف لاستثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب والفتيات خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية .// انتهى //19:05ت م0105