‫جيزان 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليه 2019م واس‫اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس الأول ، فعاليات الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي بأكثر من 45 برنامجاً نفذت في مقرات التدريب بمكاتب التعليم بالمنطقة .‬وبيّن مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان محمد عريشي أن مراكز التدريب الخمسة والتي تتوزع بمحافظات المنطقة استقبلت أكثر من 856 متدرباً ، حيث التحق المتدربون بـ 27 برنامجاً تدريبياً تنوعت موضوعاتها بين النظرية والتطبيقية والتدريس الفعال والقيادة المؤثرة وربط التقنية بالتعليم والتجارب العالمية في التعليم والتصميم والتعلم النشط وإدارة الصف وبناء الاختبارات وغيرها من العناوين التي تسهم في تجويد العمل داخل المدرسة وحجرة الصف ، مضيفاً أن عدد الأيام التدريبية بلغ 92 يوماً بمجمل ساعات بلغ 224 ساعة .من جانبها أوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث "بنات" أشواق صالح أن عدد المتدربات بلغ 236 متدربة توزعن على 4 مراكز تدريبية والتحقن بـ 18 برنامجا ، فيما بلغت عدد الأيام 56 وعدد الساعات 224 ساعة تدريبية ، مشيدة بالانضباط الكبير للمتدربات وحرصهن على الاستفادة من البرامج التي تم اختيار عناوينها بشكل دقيق لتواكب متطلبات العصر والتطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم بالمملكة .‫يذكر أن الأسبوع الثالث من برامج التدريب الصيفي سيشهد 26 برنامجاً للمعلمين و 14 برنامجاً للمعلمات يقدمها عدد من المتخصصين والمتخصصات وتشمل عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالعملية التعليمية كالقيادة المدرسية والمؤشرات والتقنية والإرشاد الطلابي وخرائط المفاهيم واستراتيجية حل المشكلات .// انتهى //19:05ت م0106