الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة دورة الإمام محمد بن ابراهيم آل الشيخ الشرعية التي تتضمن سلسلة من الدروس العملية يلقيها مجموعة من الدعاة في جامع خديجة بغلف بحي النسيم بمحافظة جدة .ففي مساء اليوم السبت السابع عشر من شهر ذي القعدة 1440 هــ تفتتح الدورة بمحاضرة علمية يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح محيي الدين، بعنوان : ( آداب مجالس العلم ) بعد صلاة المغرب، فيما يلقي فضيلته في يوم الاحد الثامن عشر من الشهر نفسه بعد صلاة الفجر محاضرة في شرح كتب : ( ثلاثة الأصول وأدلتها , والقواعد الأربعة , وفضل الإسلام ) .كما يلقي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح محيي الدين في اليوم ذاته درساً علمياً في شرح كتاب : ( المنظومة البيقونية ).وتتواصل فعاليات الدورة بعد صلاة المغرب , حيث يشرح بعد صلاة العشاء فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري، كتاب: (الورقات للجويني ) .وفي يوم السبت الرابع والعشرين من الشهر نفسه يلقي درساً علمياً فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري في شرح كتاب : ( التسهيل للبعلي كتاب الحج ).وتأتي هذه الدورة العلمية ضمن البرامج والأنشطة التي تواصل الوزارة تنفذها في فصل الصيف وتستهدف طلبة العلم ورواد المعرفة، كما تحظى بإقبال منقطع النظير .// انتهى //19:07ت م0107