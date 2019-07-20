بغداد 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسنجح طيران الجيش العراقي اليوم في تدمير مقر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي بجنوب غربي الموصل ,شمال العراق .وأفاد مصدر أمني عراقي في بيان، أن الضربة الجوية استهدفت المضافة التي تقع في محيط بحيرة "سنسول" جنوب غربي الموصل والتي يستخدمها الدواعش كمركز طبابة .وكانت قوة عراقية مشتركة باشرت فجر اليوم بتنفيذ عملية أمنية واسعة تستهدف تطهير مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها من خلايا داعش الإرهابية .// انتهى //19:38ت م0108