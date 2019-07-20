عام / طيران الجيش العراقي يدمر مقر تابع لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب غربي الموصل
السبت 1440/11/17 هـ الموافق 2019/07/20 م واس
بغداد 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس
نجح طيران الجيش العراقي اليوم في تدمير مقر تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي بجنوب غربي الموصل ,شمال العراق .
وأفاد مصدر أمني عراقي في بيان، أن الضربة الجوية استهدفت المضافة التي تقع في محيط بحيرة "سنسول" جنوب غربي الموصل والتي يستخدمها الدواعش كمركز طبابة .
وكانت قوة عراقية مشتركة باشرت فجر اليوم بتنفيذ عملية أمنية واسعة تستهدف تطهير مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها من خلايا داعش الإرهابية .
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19:38ت م
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