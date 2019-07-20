أبها 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسأختتمت مساء أمس ، فعاليات وبرامج نادي عسير الفوتوغرافي، التي أقيمت لمدة 10 أيام، تحت شعار "عسير فوتو"، وذلك في مقر النادي بمركز الملك فهد الثقافي بالمفتاحة.وبدئ الإحتفال بعرض مرئي للأنشطة والبرامج والورش التدريبية والمعارض الفنية التي قدمت في الملتقى ، ثم القى رئيس نادي عسير الفوتوغرافي عبدالله آل شجاع كلمةأكد خلالها على الدور المنوط بأبناء المنطقة في نقل جماليات الصورة الحقيقة التي تتمتع بها منطقة عسير سواء بالصورة أو الفيديو أو من خلال الفنون التشكيلة ونشرها عبر الوسائل الإعلامية المتاحة ليتعرف العالم على ما تتمتع به منطقة عسير من مكنونات سياحية وعناصر جذب متنوعة ، مشيداً بالجهود التي بذلها القائمين على الملتقى وما حظي به الزوار والمستفيدين من حفاوة استقبال ومعلومات أثرت الزائر.عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً لفيلم "القط"، ثم تحدث كل من أحمد نيازي وعزيز العامر وأحمد العامري عن تجاربهما الفنية في تصوير الأفلام الوثائقية مستشهدين بتجربة تصوير فيلم "كدمبل " للمصور ماجد عون .ثم القى مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي كلمة أشاد خلالها بالجهود التي يقدمها النادي في المنطقة ، داعياً جميع الشباب والشابات إلى الإستفادة منتحارب النادي وما يقدمه من دورات تدريبية ، مقدماً شكره وتقديره لادارة وأعضاء النادي على ما قدموه من اعمال منيزة خلال هذا الملتقى متمنيا للجميع مزيداً من التميز والإبداع .وفي نهاية اللقاء كرّم النادي مدربين ومدربات الملتقى والجهات الراعية والإعلامية وفريق النجاح، ثم قدمت فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث عدد من الفنون الشعبية التي حظيت باعجاب الحضور من الضيوف والفنانين والفنانات وضيوف منطقة عسير.// انتهى //19:49ت م0110