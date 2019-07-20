الصليبية 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسيزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة غداً ، مهرجان العنب المقام على طريق القصيم ـ حائل السريع، بمركز الصلبية الذي تنظمه بلدية القوارة بالتعاون مع فرع هيئة السياحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمعية منتجي العنب.وأوضح رئيس بلدية القوارة المهندس ماجد السالم أن المهرجان انطلق أمس الأول بموقعه الجديد الذي يعد أحد الروافد الاقتصادية للكثير من المزارعين والمنتجين لفاكهة العنب التي تميزت بتعدد أنواعها وألوانها وأحجامها المختلفة.وقدم المهندس السالم شكره لسمو أمير منطقة القصيم على زيارته المهرجان في نسخته السادسة وتكريم الرعاة والمشاركين، مبينًا أن المهرجان يساعد ويحفز مزارعي العنب على تسويق منتجاتهم ودعم الشباب وتوفير دخل لهم، مشيرًا إلى أن المهرجان سيسهم في تحسين وزيادة وتطوير إنتاج وبيع العنب وتعزيز الاقتصاد في المنطقة.// انتهى //20:33ت م0112