الطائف 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسأقام نادي الفروسية عصر اليوم حفل سباق الخيل الـ 12 ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام على كأس جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية، بحضور جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية الأصيلة.وتكون السباق من سبعة أشواط موزعة كالتالي: الشوط الأول الجزء الأول إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح فرس إنتاج سنتين ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 40 ألف ريال ، وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول الرشاوية لأبناء فهد منير العضياني ونال المركز الثاني ميامي لسلطان غازي المطيري وحل في المركز الثالث غلا فهده لسلطان عبدالرحمن العماج وحاز المركز الرابع بنت الفضل لحمد محمد المطوع وحقق المركز الخامس ريوم لعساف بن مطلق السهلي وجاءت نتائج الجزء الثاني : المركز الأول قناعه لاسطبل ذيب المراقيب ونال المركز الثاني ما تشاف لابناء محمد بن عايش الطيار وحل في المركز الثالث تعزك لخالد حمود الفوزان وحقق المركز الرابع مسكوبه لمحمد عبدالرحمن العماج وجاء في المركز الخامس : أم الحلق لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي.والشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1200 متر ومقدار جائزته 100 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الاول مصالح لابناء سعود رزيق الشيباني ونال المركز الثاني مرونق لابناء محمد بن عايش الطيار ونال المركز الثالث سعاطير لإسطبل الرعد وجاء في المركز الرابع جذاع لمحمد عبدالرحيم المرغلاني وحل في المركز الخامس حايم لسعد بن محمد الضفيان.وفي الشوط الثالث إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترًا ومقدار جائزته 80 ألف ريال, وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الاول ابو ذراع لعايش بن سفر البقمي ونال المركز الثاني هفيف لبدر مشاري بن زربان وحاز المركز الثاالث المسار لعايد سعود العازمي وحقق المركز الرابع انوش لإسطبل بن غنام وجاء في المركز الخامس ساس الطيب لعبدالله بن محمد الطخيم.وفي الشوط الرابع إنتاج السعودية للأفراس التي لم تربح فرس إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترًا ومقدار جائزته 80 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول عفراء نجد لعبدالمجيد بن عمر آل الشيخ وحل في المركز الثاني أجمل الأماني لفيصل فهد الشيباني وحاز المركزالثالث نازلي لبدر مشاري بن زربان وحقق المركز الرابع نورما لبندر عوض الوادعي وحل في المركز الخامس لفارس تيسير الفتوح والشوط الخامس إنتاج السعودية لجميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترًا ومقدار جائزته 100 ألف ريال ، وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول اوتيستا ونال والمركز الثاني يكتسح لعبدالإله محمد العساكر ونال المركز الثالث المركى لعبدالله سعد الفراج وحقق والمركز الرابع مطوع الصعاب لأبناء الشريف هزاع بن شاكر وحاز المركز الخامس توركان لتوفيق محمد دادا.أما الشوط السادس على كأس جامعة الملك عبدالعزيز جميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترًا ومقدار جائزته 120 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول جوير لأبناء عبدالله فراج العجمي ونال المركز الثاني المغدق لإسطبل العوجاء وحاز والمركز الثالث رعاف لماجد مهل البقمي وحل في المركز الرابع مصقر لبندر فيحان الحارثي وحقق المركز الخامس عنان العزم لشرف محمد الحريري .وفي نهاية الشوط سلم كاس جامعة الملك عبدالعزيز المشرف العام لنادي الفروسية بالجامعة الدكتور حاتم بن علي العبادي الكأس لصاحب الجواد الفئز بالمركز الأول .والشوط السابع على جائزة نادي الفروسية التقديرية لجميع الدرجات مستورد أربع سنوات فأكثر، وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول كونتانجو لاسطبل الغريبان ونال المركز الثاني ستون كتر لخالد سعود المليحي وحل في المركز الثالث كابي اكران لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وحل في المركز الرابع ستريت اوف دريم لسمو الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز وحاز المركز الخامس والأخير نثايا بريطانيا لرفاعي صنت الغريبان .// انتهى //21:32ت م0115