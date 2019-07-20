الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واستنفذ الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية يوم غدٍ تقديم خدماتها للنساء في مقر جمعية فتاة الخليج ولمدة يوم واحد .وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //21:41ت م0116