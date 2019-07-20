سياسي/ رئيس الوزراء الأردني يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي
السبت 1440/11/17 هـ الموافق 2019/07/20 م واس
عمان 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس
التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، الذي يزور الأردن حاليًا.
و بحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، وإدامة التنسيق والتشاور بينهما تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية التحضير لعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة في أقرب وقت وبما يخدم مسيرة العلاقات الثنائية.
//انتهى//
21:59ت م
0120