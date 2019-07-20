عمان 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، الذي يزور الأردن حاليًا.و بحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، وإدامة التنسيق والتشاور بينهما تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية التحضير لعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة في أقرب وقت وبما يخدم مسيرة العلاقات الثنائية.//انتهى//21:59ت م0120