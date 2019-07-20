إسلام آباد 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسأدانت باكستان بشدة الأعمال الإرهابية التي شهدتها أفغانستان مؤخراًوقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل إن باكستان تدين جميع أعمال الإرهاب في أفغانستان وتأمل في أن يواصل الجانبان العمل بشكل بناء من أجل سلام دائم في أفغانستان وفي المنطقة.وأضاف في بيان له اليوم أن المجتمع الدولي يعترف بالدور الإيجابي الذي تؤديه باكستان لدعم عملية السلام الأفغانية.// انتهى //22:00ت م0121