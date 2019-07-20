إسلام آباد 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسوقعت هيئة الاستثمار الباكستانية والوكالة الحكومية الفرنسية المعنية بالتجارة الدولية على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.وجرت مراسم التوقيع على المذكرة اليوم في باريس، حيث وقعها كل من المدير التنفيذي لوكالة التجارة الفرنسية جرستوف ليكورتير، وسفير باكستان لدى فرنسا معين الحق، وذلك بحضور مسئولين في الحكومة الفرنسية.وقال السفير معين الحق في تصريح بهذه المناسبة : إن الاتفاقية تعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.من جانبه قال جرستوف ليكورتير : إن وكالة التجارة الفرنسية ستشجع المستثمرين الفرنسيين والشركات الفرنسية على الاستثمار في باكستان.// انتهى //22:02ت م0122