جدة 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح، بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019م.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق التقدم والازدهار.// انتهى //22:40ت م0123