جيزان ١٧ ذو القعدة ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠ يوليه ٢٠١٩م واسنفذ نادي حلم جازان اليوم فعاليات برنامج " أنا وأمي نقرأ " الذي ينفذه المادي ضمن مبادرة "تاج المعرفة "، بمقر مكتبة المعرفة بالنادي.وأوضحت قائدة النادي خديجة بنت ناجع الصميلي أن البرنامج والمبادرة تهدف لإيجاد بيئة ثقافية واجتماعية وترفيهية للأسرة والطفل، وتحفيز الأمهات المشاركات لتعزيز ثقافة القراءة لدى الطفل من خلال مشاركته في انتقاء الكتاب المناسب للمرحلة العمرية للأطفال.وبينت أن المبادرة تسعى للتعريف بالعادات الصحيحة للقراءة في المحيط الأسري وفي محيط الحي، ويأتي برنامج " أنا وأمي نقرأ " ضمن سلسلة برامج وأنشطة مبادرة النادي "تاج المعرفة " بنا يسهم في دعم الأسرة القارئة وتحفيز الأمهات المشاركات لتعزيز ثقافة القراءة لدى الطفل من خلال مشاركته في انتقاء الكتاب المناسب للمرحلة العمرية للأطفال.//انتهى//22:50ت م0125