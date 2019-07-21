الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسحقق مركز تدريب الدمام كأس سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية للشباب الواعدين تحت (٢٠) سنة ( بنظام الفرق ) بحلوله بالمركز الأول برصيد 250 نقطة في ختام المنافسات التي أقيمت على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .وحصل على المركز الثاني مركز تدريب الرياض برصيد (٢٠٠) نقطه ، ونال المركز الثالث مركز تدريب مكة المكرمة وبرصيد (١٥٠) نقطة ، وحاز لاعب مركز الدمام مسفر السبيعي على كأس أفضل لاعب في البطولة ، وبعد انتهاء البطولة الختامية لنشاط الموسم الرياضي 2018-2019 للاتحاد السعودي للمصارعة حصل نادي الوحدة من مكة المكرمة على الدرع العام في الموسم ، ونال مركز تدريب الرياض المركز الثاني ، وأتى في المركز الثالث مركز تدريب مكة المكرمة ، وتسلم مدرب نادي الوحدة احمد بريقع درع أفضل مدرب في الموسم ، وحصل الحكم الدولي مبارك سعد البيشي على درع أفضل حكم في الموسم .//انتهى //00:32ت م0135