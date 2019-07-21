القطيف 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليه 2019 م واساختتمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع " موهبة " أمس، اللقاءات التعريفية التي قدمتها لأندية الأحياء بالمنطقة الشرقية .وتهدف اللقاءات إلى تشجيع الطلبة والطالبات على الالتحاق بالبرامج والمسابقات المقدمة لهم من مختلف المؤسسات ليتسنى لأكبر عدد منهم المنافسة المحلية والعالمية ورفع علم المملكة في المحافل العلمية من خلال الحصول على المراكز المتقدمة .وقدم عضو فريق التدريب لأولمبياد الكيمياء المدرب المعتمد بموهبة أحمد بن محمد المطرود عدة محاضرات ومناقشات في ثمان أندية أحياء بالمنطقة الشرقية استضافت اللقاءات التعريفية لأولياء الأمور ضمن برنامج دعم رعاية الموهوبين، شملت نادي الحي بمدرسة فهد بن سلمان بالدمام، ونادي الحي بمدرسة سعد بن عبادة بالقطيف، ونادي الحي بمدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية بالقطيف، ونادي الحي بمدرسة الظهران الثانوية، ونادي الحي بمدرسة الخزامى الثانوية بالخبر، ونادي الحي بمدرسة رحيمة، ونادي الحي بمدرسة نعيم بن مسعود بالقديح ونادي الحي بمدرسة الهدى المتوسطة بصفوى .وعرّف المطرود خلال اللقاءات بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وأهدافها والخدمات التي تقدمها للطلبة الموهوبين والمتميزين والبرامج والمسابقات العلمية وأهدافها والفوائد التي تعود على الطلبة المشاركين فيها، إضافة الى عرض تعريفي مفصل بمسابقة موهوب .وفي ختام اللقاءات، شكر المدرب المطرود قادة الأندية بالشرقية على استضافتها البرنامج، ومدير إدارة النشاط بالمنطقة الشرقية ممثل الأندية حاتم بن عبدالرحيم الغامدي على تهيئة وحث ومتابعة الأندية على المشاركة.// انتهى//.01:01ت م0139