الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليه 2019 م واسرفع رئيس مجلس ادارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة الإعلان عن إستراتيجية دعم الأندية.وقال مسلي آل معمر: " هذا القرار يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواصلة المسيرة نحو المنجزات الرياضية وتذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف.وقدم رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على اهتمامه ومتابعته المستمرة، وحرصه الدائم على عمل الاتحادات والأندية الرياضية ودعمه لها بشكل مستمر.//انتهى //01:32ت م0140