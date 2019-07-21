الأمم المتحدة 17 ذو القعدة 1440هـ 20 يوليو 2019 م واسأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن قلقها إزاء تعرض الخدمات الحوية للهجوم في الأسابيع الماضية بسبب تصاعد القتال في شمال غربي سوريا.وأوضح بيان صحفي صادر عن المدير الإقليمي لمنظمة "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري، أن ثمانية مرافق مياه في "معرة النعمان" تعرضت للهجوم مما تسبب في قطع إمدادات المياه عن نحو 250 ألف شخص.وشدد البيان على أن مرافق المياه لا ينبغي أن تكون هدفًا للهجوم، ويجب حمايتها في جميع الأوقات، داعيًا جميع أطراف النزاع في سوريا بالالتزام بوقف الهجمات على مرافق المياه والبنية التحتية المدنية الأساسية.// انتهى //04:58ت م0142