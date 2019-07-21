الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس بنجلاديش في وفاة الرئيس الأسبقالقيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني في ضحايا حريق مدينة كيودوالقيادة تهنئ رئيس الجزائر المؤقت بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم أفريقياالخارجية: نقل الإيراني مصاب السفينة «سافيز» إلى عُمانالداخلية تنظم فعالية (اليوم التوعوي المفتوح) للمشاركين في أعمال الحج«الحج» تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية20 مليوناً لصيانة 140 مسجداً بـ «المركزية» والمداخلاستمرار تمرين «القائد المتحمس 2019» بين القوات السعودية والأمريكيةبريطانيا تعتزم تجميد الأصول الإيرانية بعد احتجاز الناقلةرئيس رابطة دوري المحترفين يشكر القيادة على إعلان إستراتيجية دعم الأنديةموجة حارة جدا تجتاح الولايات المتحدة.. والسلطات تحذرالطيران العراقي يدمر مقرا لـ داعش في جنوب غربي الموصلإنقاذ 3 دنماركيين وسعوديَيْن وكندي بالربع الخالي// يتبع //06:17ت م0003