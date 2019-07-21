عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/11/18 هـ الموافق 2019/07/21 م واس
الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس بنجلاديش في وفاة الرئيس الأسبق
القيادة تعزي رئيس الوزراء الياباني في ضحايا حريق مدينة كيودو
القيادة تهنئ رئيس الجزائر المؤقت بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا
الخارجية: نقل الإيراني مصاب السفينة «سافيز» إلى عُمان
الداخلية تنظم فعالية (اليوم التوعوي المفتوح) للمشاركين في أعمال الحج
«الحج» تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية
20 مليوناً لصيانة 140 مسجداً بـ «المركزية» والمداخل
استمرار تمرين «القائد المتحمس 2019» بين القوات السعودية والأمريكية
بريطانيا تعتزم تجميد الأصول الإيرانية بعد احتجاز الناقلة
رئيس رابطة دوري المحترفين يشكر القيادة على إعلان إستراتيجية دعم الأندية
موجة حارة جدا تجتاح الولايات المتحدة.. والسلطات تحذر
الطيران العراقي يدمر مقرا لـ داعش في جنوب غربي الموصل
إنقاذ 3 دنماركيين وسعوديَيْن وكندي بالربع الخالي
// يتبع //
06:17ت م
0003