ركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حماية المال العام) حاز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، الرضا التام، من الجميع بلا استثناء، خاصة أنه نجح في تلافي عشرات السلبيات والثغرات التي كانت موجودة في النظام القديم، وكانت هناك مطالب «عاجلة» بضرورة تجاوز هذه السلبيات في أسرع وقت، بيد أن الأمر كان يحتاج إلى المزيد من الدراسة، والبحث عن نظام جديد، يلبي كل الطموحات والآمال، إلى أن جاءت رؤية المملكة 2030، حاملة معها الحل الناجع، بأسلوب علمي مدروس.وذكرت أن نظام المشتريات الجديد يعد نظاماً عالمياً في أهدافه وتطلعاته، خاصة أنه مرّ بعدد من المراحل قبل صدوره والموافقة عليه، حيث جرت دراسة الأحكام الواردة في النظام الحالي من مختلف الجوانب، ومقارنة ذلك بأنظمة مشابهة لدى دول متقدمة في هذا المجال، مع الاستفادة من آراء الخبراء والمختصين ووجهات النظر المتعددة، للوصول بالنظام إلى أفضل صورة ممكنة، وهذا ما نراه يتحقق أمامنا على أرض الواقع اليوم.وأشارت إلى أن بنود النظام الجديد، صيغت بطريقة احترافية عالية، لتحقيق مستهدفات الرؤية، بتحسين الضبط المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين حوكمة الإجراءات المتعلقة بالمشتريات والمنافسات في العقود مع شركات القطاع الخاص، ومن هنا، فمن الصعب، حصر جميع الثمار التي يمكن جنيها من النظام الجديد؛ لأنها كثيرة متعددة، والأهم من ذلك أنها «مرنة»، ولكن يبقى من أهمها على الإطلاق، ضمان منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام، وتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.وختمت (الرياض) مقالها بالقول :إننا أمام نظام مشتريات حكومية نموذجي، ستظهر ثماره، عند تطبيق بنوده على أرض الواقع، وهذا يتطلب من القطاع الخاص الاستعداد التام، لقطف ثمار هذا النظام، الذي يستطيع أن يحقق آمالاً وطموحات، لطالما كانت معطلة في عهد نظام المشتريات القديم.// يتبع //06:24ت م0004