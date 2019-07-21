طرابلس 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن قلقه من ترتيبات يتم اعدادها لتصعيد عسكري جديد، داعيا البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى تحرك فعال لوقف هذا العدوان.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية مشيرة إلى تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في العديد من المحاور جنوب العاصمة.وتطرقت إلى لقاء المبعوث الأممي غسان سلامة مع سفراء فرنسا وبريطانيا ورئيس بعثة الاتحاد الأوربي والقائم بالأعمال الأمريكي، مبينة أنه تم بحث خلال اللقاء الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية في ليبيا، وتم الاتفاق على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية وأهمية العودة إلى المسار السياسي في أسرع وقت ممكن.وأشارت الصحف الليبية إلى دعوة فرنسا لوزراء الداخلية والخارجية الأوروبيين لاجتماع غدٍ في باريس لبحث الوضع الليبي ومعاينة إشكالية الهجرة عبر البحر المتوسط وإلى إنشاء آلية لضمان الإنزال السريع للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في أقرب ميناء آمن.// انتهى //07:09ت م0007