طوكيو 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واستوجه الناخبون اليابانيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لإنتخاب مجلس المستشارين الياباني، ومن المتوقع أن يفوز فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي .وبدأت عملية التصويت في الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش أمس السبت) في جميع أنحاء اليابان لإنتخاب 124 نائباً من بين 370 مرشحا على نصف مقاعد مجلس المستشارين تقريبا ، ومن المقرر أن تغلق مراكز الإقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 1100 بتوقيت جرينتش).وتأخر فتح بعض مراكز الاقتراع في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان متأخرة ساعتين بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة في وقت مبكر من صباح اليوم .// انتهى //08:43ت م0010