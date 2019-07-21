الخرطوم 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على انطلاق مشاورات رسمية، بين الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس ، بحضور الوسيط الأفريقي، محمد الحسن لباد.ولفتت صحف الصباح الانتباه إلى تنفيذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، أمس، عملية عسكرية نوعية لتدمير مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية لميليشياتالحوثي المدعومة من إيران في صنعاء.وعرجت على دعوة جماعات منضوية في إطار ما يسمى - اتحاد منظمات الهيكل- المزعوم، أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك اليومالأحد، تزامنا مع مناسبات تلمودية تهويدية.وأشارت صحف الاحد الى دعوة فرنسا وألمانيا أمس ، السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها منذ الجمعة.وسلطت الضوء على إصدار محكمة أمريكية، حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات على متعاقد سابق بوكالة الأمن القومي لسرقته كميات ضخمة من المواد السرية من وكالات استخبارات أمريكية على مدى أكثر من عقدين من الزمان رغم أن المسؤولين لم يعثروا على دليل على مشاركته هذه البيانات مع أحد.// انتهى //09:31ت م0019