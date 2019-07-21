نجران 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واستنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران غداً، عددًا من الدورات المهنية التربوية، ضمن برنامج "التدريب الصيفي المهني" لشاغلي الوظائف التعليمية بالمنطقة وخارجها خلال أسبوعه الثالث، وذلك بمقر مركز الأمير مشعل بن سعود للتدريب، ومركزي التدريب التربوي بمحافظتي حبونا و يدمه.وأفاد المتحدث الرسمي بتعليم نجران، جابر مدخلي، أن الأسبوع الثالث يشتمل على دورة مهارات الاتصال الفعال في الحوار، والأسئلة الصيفية، وممارس القيادة، والذكاءات المتعددة لموهبة مبكرة، إلى جانب استراتيجيات التدريس والتعلم النشط، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى بناء مهارات وظيفية جديدة عبر التحسين المستمر والتطوير المهني الذاتي، وتجويد المخرجات التعليمية، مُشيراً إلى أن عدد المسجلين ببرنامج "التدريب الصيفي المهني" بلغ أكثر من 1298 معلمًا ومعلمة في 3 مراكز تدريب بمنطقة نجران ومحافظاتها.// انتهى //09:35ت م0021