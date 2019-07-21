القاهرة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، وتكريمه أسر الشهداء، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.ولفتت الانتباه إلى تحذير وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من أن إيران سلكت طريقًا خطيرًا بعد احتجازها ناقلة بترول ترفع علم بريطانيا عند مضيق هرمز، متوعدًا إيران بـ "عواقب وخيمة".وأخبرت عن إصابة 120 فلسطينيًا خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.وأفادت صحف القاهرة أن قوات الجيش اليمني سيطرت على مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، موضحة أن قوات التحالف العربي قصفت مواقع لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء.وسلّطت الضوء على دعوة مجلس الأمن الدولي في قراره رقم (2482) إلى "استجابة عالمية" منسقة بشكل أفضل لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة من خلال العمل معًا لتحديد هذه التهديدات والقضاء عليها.وأشارت إلى إعلان الجيش الليبي السيطرة على معسكر اليرموك الاستراتيجي جنوب طرابلس، والاستعداد لاقتحام العاصمة الليبية للقضاء على الميليشيات المتبقية بها.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن نبأ خروج أكثر من 8 آلاف شخص للمشاركة في مظاهرات ضد اليمين المتطرف في مدينة كاسل بألمانيا.// انتهى //09:41ت م0022