إسلام آباد 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسقتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين بجروح جراء هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش للشرطة الباكستانية، عقبه هجوم انتحاري على مستشفى في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان صباح اليوم.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين اثنين يستقتلان دراجة نارية أطلقا النار على نقطة تفتيش أمنية ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخرين.وأضافت أن انتحارياً فجر نفسه في مدخل المستشفى الذي نقلت إليه جثتي الشرطيين القتيلين والجرحى ما أدلى إلى مقتل أربعة أشخاص آخرين بينهم شرطي وثلاثة مدنيين، وإصابة أكثر من عشرين.هذا وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة ديرة إسماعيل خان، فيما رفعت قوات الشرطة مستوى الإجراءات الأمنية في المدينة، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.// انتهى //10:12ت م0024