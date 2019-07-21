كييف 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسينتخب الأوكرانيون اليوم برلماناً جديداً في اقتراع يبدو حزب الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي فيه الأوفر حظاً لتحقيق غالبية في البرلمان.وتشكّل هذه الانتخابات بداية لحقبة سياسية جديدة في أوكرانيا ، حيث يتوقع أن يشكل عدد الوافدين الجدد على السياسة نسبة 50 إلى 70 % من إجمالي مقاعد البرلمان.وتفتح صناديق الاقتراع عند الساعة 5,00 ت غ وتغلق عند الساعة 17,00 ت غ.ويأمل زيلينسكي الذي انتخب في أبريل رئيساً لأوكرانيا في تحقيق غالبية برلمانية تمنحه حرية في تحقيق الوعود الإصلاحية التي تعهد بها.وكان زيلينسكي حل البرلمان الحالي بعيد فوزه، وأمر بإجراء انتخابات مبكرة للاستفادة من الزخم الذي منحه إياه فوزه الرئاسي.ولم يتمكن زيلينسكي في الأشهر الأولى من حكمه من تعيين حكومة موالية له.وينتخب 225 نائباً في أوكرانيا استناداً إلى الاقتراع النسبي، بينما ينتخب الـ199 الآخرون بالاقتراع الأكثري بدورة واحدة.// انتهى //10:16ت م0025