إسلام آباد 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بدء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وسلطت الضوء على جهود الحكومة الباكستانية للسيطرة على الأزمة الاقتصادية ومعالجة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد.واهتمت بانعقاد أول انتخابات محلية في منطقة القبائل الشمالية الغربية الباكستانية بعد ضمها إلى إقليم خيبر بختونخواه.وأخبرت عن توقيع باكستان وفرنسا على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وعزم كل من باكستان والصين على تنفيذ هذا المشروع وإنجاحه بأسرع وقت ممكن.وتطرقت في الشأن الإقليمي إلى الدور السلبي الذي تؤديه إيران في مياه الخليج العربي من خلال عرقلة سير ناقلات النفط الدولية.أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل عشرة مسلحين من عناصر حركة طالبان بغارة جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية.إقليمياً تطرقت إلى نجاح القوات اليمنية في إحباط محاولة مليشيات الحوثي التسلل إلى منطقة قعطبة.// انتهى //10:20ت م0026