قندهار 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسقتل 27 مسلحا من حركة طالبان وأصيب 18 آخرون في غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية استهدفت تجمعًا كبيراً من مسلحي طالبان في منطقة "شوراباك" بإقليم قندهار، جنوبي أفغانستان.ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم عن قائد شرطة قندهار، الجنرال، تادين خان أشاكزاي، قوله إن القوات الأمريكية استهدفت المسلحين بعد وقت قصير من وصولهم إلى مجمعاتهم.وأضاف تادين خان أن المسلحين وصلوا إلى وادي "جوليستان" بمنطقة شوراباك على متن مركبات، طراز "لاند كروزر" لزيارة مقراتهم.// انتهى //10:24ت م0027